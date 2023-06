Stop a zanzare e rumori Firmate le ordinanze

Stop a zanzare e rumori: un classico quando inizia la bella stagione. Il Comune si è mobilitato per contenere i fastidiosi insetti e per far rispettare il diritto al riposo di residenti e turisti. Per quanto riguarda i trattamenti anti-larvali, l’attività di contrasto alla diffusione delle zanzare proseguirà per tutta l’estate. I prossimi sono previsti su 7 fossi (12 luglio e 1° agosto) e in più di 4mila caditoie (12 luglio, 1° e 21 agosto e 11 settembre) in orario 9-18,30. "Saranno usati prodotti biologici – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – in quanto i trattamenti adulticidi sono vietati per legge: possono essere disposti infatti solo nei casi prescritti dall’Asl a fronte di infestazioni massicce con rischio conclamato per la salute". Quanto ai rumori, fino al 10 settembre potranno svolgersi solo nei feriali e in orario 9-13 e 16-20 le mansioni legate a cantieri edili, attività artigiane, commerciali e simili che comportino l’uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni di rumore. Idem tosaerba, falciatrici e allarmi.