Stipendi alle educatrici. Assemblea a Fiumetto

Torna a splendere il sereno tra le educatrici e gli ausiliari degli asili nido della città in forza alla cooperativa Compass di Massa, quest’ultima alle prese con difficoltà di natura finanziaria. A differenza dei patemi del mese scorso, lo stipendio di dicembre è arrivato integralmente, senza ritardi, e questo ha portato la Uil-Fpl di Lucca ad interrompere lo stato di agitazione. Non solo: per le dipendenti in servizio allo “Scubidù“ di Città Giardino, “L’Aquilone“ di Strettoia e il “Bambi“ di Fiumetto, più quelle al “Castello“ di Vallecchia (in appalto alla Crea di Viareggio), è arrivata un’altra buona notizia sotto forma di aumenti in busta paga. "È stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale per le cooperative sociali – dice Marco Morbidelli del sindacato Uil-Fpl e responsabile del terzo settore per la Versilia – documento che illustreremo all’assemblea fissata il 30 gennaio al ’Bambi’ di Fiumetto. Lo riteniamo un passaggio senz’altro migliorativo dato che è previsto un aumento in busta paga di circa 100 euro da qui a tre anni, insieme all’istituzione della quattordicesima, sebbene inizialmente pari al 50% del tabellare. Significa uno stop alle politiche al ribasso che riguardavano il mondo delle cooperative".

