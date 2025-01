"Sterminio". Una mostra per ricordare

"Seravezza Progressista" annuncia l’apertura della mostra "Sterminio in Europa tra due Guerre mondiali", curata dall’Associazione nazionale ex deportati e dalla rappresentante Laura Geloni. L’esposizione sarà visitabile da venerdì 31 al 2 febbraio nella sede della Pro Loco. La mostra documenta le atrocità che hanno segnato la storia del continente tra le due guerre e rappresenta un’occasione per riflettere su uno dei periodi più tragici della storia europea. Un tema attuale e rilevante nell’anno in cui ricorre l’anniversario degli 80 anni dalla Liberazione.

Questa mostra, grazie all’impegno di Aned e di Laura Geloni, affronta la costruzione dell’orrore, ciò che Hannah Arendt definiva la "banalità del male". L’ingresso alla mostra e alla conferenza di sabato alle 16 nella sede della Pro Loco sono gratuiti. Due eventi per ricordare e riflettere. Mostra e conferenza si inseriscono in un contesto più ampio di eventi distribuiti sull’intero arco temporale dell’ottantesimo della Liberazione.

Eventi che hanno l’intento di stimolare i cittadini a interrogarsi su quanto la Storia sia maestra di vita e su quanto è fondamentale conoscere il passato del nostro Paese e del nostro continente per comprendere il presente e soprattutto per continuare a sperare di costruire un futuro migliore. Parafrasando Francesco De Gregori: "la storia siamo noi", conoscere le radici del nostro passato, riconoscere i segnali di allarme e affrontare le sfide del presente con consapevolezza restano passaggi essenziali per evitare che le tragedie del passato si ripetano, ricordando, imparando, e sviluppando un pensiero critico su quanto accaduto utile a riconoscere gli orrori.