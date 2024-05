Viareggio, addio a Stefano Nomellini. Artista-floricoltore e papà delle stelle di Natale

Viareggio, 13 maggio 2024 - Da molti florovivaisti era considerato un precursore. È scomparso a 75 anni Stefano Nomellini, l’artista floricoltore che ha fatto della Stella di Natale un simbolo che oggi è sinonimo della Versilia insieme alla nautica, al turismo, al marmo e all’ arte. Cresciuto nell’agricoltura, da ragazzo si appassiona ai fiori e alle piante stagionali e il suo prodotto preferito era la Stella di Natale che curava con un attenzione speciale al punto che per lui non esistevano piante di prima o seconda scelta. Per lui non era importante la quantità ma la qualità e per molti anni la sua azienda era il punto di riferimento per i negozi di fiori storici di Viareggio e della Versilia. "Papà a volte non dormina. Nelle notti fredde – ricorda il figlio Alessandro – a volte I bruciatori delle serre si bloccavvano e lui interveniva personalmente per evitare il rischio che la temperature scendesse troppo e le piante soffrissero. L’amore che aveva papà per le piante lo aveva per tutto e per tutti".

Come per tutte le storie di successo non mancano le invidie e gli attacchi. "Mi ricorderò sempre una mattina – dice ancora il figlio Alessandro – con papà nelle mani nei capelli perché alla vigilia della stagione delle vendite un competitor aveva distrutto tutte le piante nelle serre. Mio padre non si arrese e gli anni successivi incrementò la produzione delle piante e l’azienda si è poi sviluppata con la vendita ai grossisti nazionali. Per mio padre il successo era l’impeccabilità del prodotto, non aveva bisogno di pubblicità. I suoi clienti erano gli stessi che rinnovavano gli ordini di anno in anno". Ispirati da lui si sono poi sviluppate aziende di altri floricoltori in modo esponenziale che hanno portato la Versilia ad essere la prima zona d’italia per produzione di stelle di Natale offrendo migliaia di posti di lavoro.

"La Stella di Natale di Stefano? Ora è la Stella del Cielo", è l’ultimo pensiero di suo figlio. I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa del Bicchio.