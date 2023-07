Stefano Natali assessore E’ lui a tornare in giunta Sostituirà Lucio Lucchesi

Stefano Natali torna in giunta. È lui il prescelto per sostituire Lucio Lucchesi, che ha rassegnato le dimissioni a inizio settimana, e rimpinguare i ranghi della giunta in quota Sinistra Comune. "La sindaca Simona Barsotti si è confrontata a lungo con Sinistra Comune per individuare la persona più giusta – si legge in una nota dell’amministrazione – a maggior ragione in questo momento in cui tante questioni devono essere portate subito a compimento". L’incontro decisivo è avvenuto venerdì pomeriggio, alla presenza del coordinatore di Sinistra Comune Leonardo Gilardetti, della capogruppo in consiglio Michela Sargentini e di una delegazione del coordinamento. È stata la sindaca a chiedere espressamente la disponibilità di Natale, motivando la sua scelta con l’esperienza decennale del nuovo assessore come amministratore, dal momento che ha già rivestito, sotto l’ex sindaco Franco Mungai, ruoli chiave nei settori dei lavori pubblici e del bilancio. "Conosco Natali da oltre quindici anni – ha commentato la sindaca –; con lui ho condiviso dieci anni di amministrazione in giunta e due anni in consiglio comunale tra le file dell’opposizione. Ne conosco perfettamente le doti come politico e come amministratore; sono sicura che sia la persona giusta in questo momento per occuparsi di deleghe importanti come lavori pubblici e sport, poiché Natali ha già dimostrato in passato di saper ottenere grandi risultati. Il mio ringraziamento a Lucio Lucchesi per l’impegno e la passione dimostrata in questo periodo e il benvenuto in squadra a Natali". "Con la sindaca Barsotti da lungo tempo mi lega un rapporto politico e amministrativo, oltre che di stima reciproca – aggiunge il neo assessore –; con lei ho sempre avuto la possibilità di confrontarmi in modo aperto e leale. Dopo i due anni trascorsi all’opposizione come consigliere comunale, avevo deciso di mettere da parte la politica intesa come ruolo attivo nell’amministrazione. Tuttavia, dal 2021 ho continuato a seguire da vicino le vicende politiche di Massarosa svolgendo attività all’interno della mia lista, Sinistra Comune. La richiesta della sindaca di volermi nella sua giunta e il sostegno ricevuto dai compagni di Sc e dal gruppo consiliare mi spingono ora a rivedere le mie scelte. Conosco benissimo la situazione del Comune: Massarosa si trova ancora in gravi difficoltà in conseguenza della dichiarazione del dissesto del 2019. sono sicuro, però, che un lavoro politico rigoroso, lucido e mirato possa portarci presto fuori dalle secche degli ultimi anni". La consegna ufficiale delle deleghe è fissata per domani.