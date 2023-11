Standing ovation per Horacio Pagani

"Quando avevo 12 anni sulle riviste che arrivavano in Argentina vedevo che in Italia, a Modena, c’erano le più famose case automobilistiche: il mio desiderio è partito da lì".E giù applausi per Horacio Pagani, il noto designer italo-argentino, fondatore e proprietario della “Pagani Automobili“ al quale sabato al Sant’Agostino è stato consegnato il XXII Premio Barsanti e Matteucci. Rivolgendosi al presidente del premio Andrea Biagiotti e al sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti, Pagani ha ricordato di essere figlio di un fornaio e di essere nato in una famiglia che gli ha insegnato l’importanza del lavoro. "Dobbiamo ringraziare – ha aggiunto – chi ha fatto tante cose prima di noi. Come Barsanti Matteucci, che lavorarono alla straordinaria invenzione del motore a scoppio. Ricevere questo premio è un privilegio e un onore".