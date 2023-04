Staffetta delle contrade Domenica la competizione Occhio a tutti i divieti

Si scaldano... i podisti per la Staffetta delle Contrade in programma domenica alle 17. La Staffetta delle Contrade – la prima edizione è del 1958 – è una gara a frazioni, in cui ognuna delle otto contrade schiera 8 atleti frazionisti, di cui sei devono risiedere o aver risieduto all’interno del territorio di pertinenza, mentre gli altri due possono essere residenti al di fuori di questo, i così detti “stranieri”. Il percorso copre una distanza di circa 11 chilometti, interamente stradale, con partenza dallo Stadio Comunale Buon Riposo. I partecipanti attraverseranno i territori di ogni singola contrada rispettivamente in questo ordine: Pozzi (Contrada il Pozzo), Querceta (Contrada la Quercia), Madonnina dei Pagliai (Contrada la Madonnina), Vaiana (Contrada il Ponte), la Cugnia (Contrada il Ranocchio), Frasso (Contrada la Cervia), Marzocchino (Contrada il Leon d’Oro) e Ripa (Contrada la Lucertola). Solitamente ai due stranieri sono affidati la partenza ed il tratto fra Frasso e Marzocchino. All’atleta più veloce della squadra viene invece solitamente affidato il pezzo successivo fino a Ripa. La corsa si concluderà infine con il ritorno al Buon Riposo dove gli atleti in gara dovranno effettuare un giro di campo per concludere la corsa. Sarà possibile seguire la competizione presso lo stadio dove verrà allestito un maxischermo. Per chi volesse assistere alla gara da casa, la manifestazione sarà invece trasmessa in diretta tv sul canale 88 del digitale terrestre.

Domenica tanti saranno i provvedimenti di viabilità per consentire il passaggio degli atleti. Dalle 16.30 alle 18 e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in: via Seravezza nel tratto tra la via Aurelia e il sottopasso e sull’area posta all’ingresso del sottopasso lato monti; via Biagioni nell’area del sottopasso; piazza Matteotti nel tratto di scorrimento a sud, ossia sul lato delle banche; via del Campo tra via Guicciardi e l’ingresso dello stadio (lato monti). Sempre su via Del Campo, fatto salvo quanto sarà stabilito dall’ordinanza prefettizia di disciplina della circolazione durante lo svolgimento della gara, è previsto un divieto di transito a tutti i veicoli, limitatamente al momento della partenza e dell’arrivo degli atleti. Altro provvedimento riguarda via Trento dove, dalle 17 è imposto un senso unico con direzione di marcia monti-mare. Un divieto di transito a tutti i veicoli è istituito in via Buon Riposo e sarà valido da 5 minuti prima dell’arrivo dei corridori. Infine l’ordinanza precisa che, sull’intero tratto del territorio comunale interessato dal passaggio dei corridori, sarà istituito un divieto di transito, eccetto che per i mezzi dell’organizzazione, nel momento strettamente necessario al transito della staffetta.

Fra.Na.