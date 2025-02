Stadio dei Pini quasi pronto: "Presto il Campo Scuola"

"Lo stadio dei Pini è quasi pronto, ormai ci siamo, manca poco, e come Comune stiamo lavorando per comprare il Campo Scuola “Giuliano Del Chiaro“ restituendolo ai beni pubblici". Questo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario del Viareggio Calcio.

L’occasione ovviamente con lui è stata anche quella di fare il punto sui lavori allo stadio dei Pini, che nelle da tempo dichiarate intenzioni dell’amministrazione Del Ghingaro riaprirà per l’imminente 75ª edizione del Torneo di Viareggio. La rassegna internazionale di calcio giovanile si terrà dal 17 al 31 marzo e l’obiettivo è quello di giocare la finalissima di questa Coppa Carnevale 2025 nel rinnovato stadio dei Pini, che ovviamente magari per quella data non potrà essere ancora nella sua versione definitiva ma comunque in grado di ospitare sul terreno di gioco e su parte degli spalti un evento di una certa portata.

Il principale impianto sportivo cittadino è tristemente chiuso dal 1° luglio 2018. E adesso finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. "Sarebbe bello riuscire a giocare sul manto erboso dello stadio dei Pini non solo la finale della 75ª Viareggio Cup il 31 marzo ma magari anche i playoff del campionato di Eccellenza ad aprile o maggio qualora il Viareggio Calcio riesca a centrarli come obiettivo – si augura l’assessore Salemi – ma non voglio mettere pressione alla squadra bianconera (sorride, ndr). La cosa certa è che Del Pistoia sarà il primo presidente del Viareggio che rimetterà piede allo stadio dei Pini".

"Questa società trasmette fiducia e serietà – aggiunge poi Salemi – dà tanta sicurezza. Da tifoso, e anche da ex calciatore giovanile ai tempi dell’Esperia Viareggio, ho visto e vissuto tre società diverse. E questa attuale è fatta non solo da imprenditori ma anche da uomini di calcio. Al Marco Polo Sports Center è stata creata una casa per i viareggini, con le famiglie che portano i figli volentieri in un ambiente sano, dove si sta bene".

"Per quanto riguarda il Campo Scuola “Del Chiaro“ accanto allo stadio dei Pini abbiamo avviato già da tempo un ragionamento serio con la proprietà e con chi la rappresenta – conclude l’assessore allo sport – l’intento è quello di ricomprare l’impianto e poi attraverso una convenzione metterlo a disposizione del Viareggio Calcio. Allenarsi sull’erba naturale in settimana è fondamentale a certi livelli".