Stadio comunale. Slitta la gara per la gestione

L’amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per indire la gara di affidamento del servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio comunale Necchi-Balloni. In via provvisoria era infatti stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 al Forte dei Marmi 2015 la gestione dei servizi ordinari, secondo le condizioni della convenzione che era stata sottoscritta il 24 maggio 2022. Dato che sono in corso di predisposizione i documenti di gara, l’amministrazione ha ritenuto opportuno assumere un ulteriore impegno di spesa di 6 mila euro a favore della società sportiva per l’espletamento delle mansioni in questione per ulteriori sei mesi, cioè da gennaio a giugno.