Sta meglio l’uomo colpito dal cacciatore

Sta meglio l’uomo di 64 anni i che stava pulendo un terreno di sua proprietà ed è rimasto ferito a causa di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore di 27 anni, proprio nel giorno di Santo Stefano. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a bordo di un Pegaso.

Arrivato in codice rosso, l’uomo è stato operato. L’intervento è andato bene, la gamba dovrebbe essere salva. Inizialmente tenuto in stretta osservazione, è stato risvegliato, dando subito buone risposte. Infatti muove gli occhi e sembra che senta, anche se al momento non è reattivo. Ora servirà tempo e pazienza, e anche un poco di fortuna.