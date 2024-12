Sprocco e Scalpellina. È attivo il nuovo sito

Sprocco messaggero di ironia e tradizione, Scalpellina sinonimo di fascino e operosità. Quella delle maschere ufficiali del Carnevale pietrasantino è una storia d’amore e folclore da oggi condita da foto, storie, aneddoti e curiosità da leggere e ammirare. Mirko Massei, ex presidente del Carnevale pietrasantino (2011-2012) e responsabile del sito www.sprocco.it da lui ceato nel 2012, ha deciso infatti di arricchire questa avventura dando una nuova veste al portale ufficiale delle maschere del Carnevale che da oggi chiunque potrà visionare.

A dare il benvenuto ai navigatori ci sono i colori e i sorrisi sfoggiati dallo stesso Massei e dalla moglie Giovanna Piloni – figlia di Mario Piloni, inventore dello Sprocco nel 1959 – mentre indossano i panni delle due maschere. "Il sito – spiega Massei – si compone per il momento di tre parti principali, più altre che saranno aggiunte a gennaio. Innanzitutto c’è una pagina iniziale con una breve introduzione su Sprocco e Scalpellina e tante foto che illustrano le loro avventure in teatro, ai corsi mascherati, insieme alle miss e nei molteplici progetti realizzati in questi anni. A seguire ci sono due pagine di approfondimento, una per ciascuna maschera, con dettagli su nome, colori, carattere e curiosità insieme a una ricca sequenza di immagini, alcune delle quali inedite, in ordine cronologico a delinearne la storia dalla nascita ad oggi. È la realizzazione di un sogno – conclude – per i quasi 18 anni di appassionata attività nel mondo del Carnevale pietrasantino". Fu proprio Massei, tra l’altro, a scovare negli archivi del liceo artistico “Stagi“ un filmato sul primo Carnevale pietrasantino datato 1924, a testimonianza della storia secolare della manifestazione.

Daniele Masseglia