Spot della moda firmato da Rihanna

Marina di Pietrasanta protagonista dell’ultima campagna pubblicitaria “griffata” Diesel e Savage X Fenty, il marchio di lingerie ideato dalla cantante Rihanna.

Lo scorso luglio lo staff della prestigiosa azienda guidata dal direttore creativo Glenn Martens, con il fotografo Salvatore Matarazzo e il videografo Jacopo Farina ha realizzato sulla spiaggia di Motrone e Fiumetto e sul pontile di Tonfano le immagini per il lancio di una capsule di intimo. I materiali saranno diffusi su tutti i canali multimediali del brand Diesel e utilizzati per campagne pubblicitarie off line, con un forte ritorno di visibilità per la Versilia e Pietrasanta.