Sportello Confesercenti. Consulenze legali per aziende e privati

Parte ufficialmente lo Sportello Legale di Confesercenti Viareggio, il servizio per i soci di consulenze legali specialistiche. Lo Sportello, su appuntamento al numero 05841855107 allo Studio Astrea, è composto da avvocati e giuristi, come Germana Foglia Laganà, Barbara Forleo, Silvia De Filippis e Laura Cortopassi. "La prima consulenza è gratuita per inquadrare la questione presentata - spiega il responsabile dell’associazione versiliese Daniele Benvenuti - Come argomenti legati alla propria attività imprenditoriale o sfera privata. Dopo, l’associato deciderà se proseguire o meno".