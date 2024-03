Sport in estate all’alba e al tramonto: sarà replicato. Presto il bando per selezionare gli istruttori L'amministrazione comunale riproporrà le iniziative "Sport all'Alba" e "Sport al tramonto" per l'estate, offrendo attività sportive al mattino e al tramonto sulla spiaggia. Le attività coinvolgeranno residenti e turisti, con un rimborso di 30 euro l'ora per le società sportive e personal trainer qualificati. La spesa massima prevista è di 10mila euro, comprensiva delle spese di comunicazione.