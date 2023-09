Sport e solidarietà. Un ecografo in pediatria. Grazie ai soldi delle partite

È di 7.300 euro la somma raccolta dalla manifestazione calcistica XII° Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare disputatasi in estate al Marco Polo Sports Center, organizzata da Mondo Calcio Versilia. Un evento sportivo che ogni anno richiama un seguito sempre più crescente di spettatori visto che lega lo sport alla solidarietà. Visto l’alto numero di squadre partecipanti gli organizzatori hanno dirottato le partite anche al nuovo campo Martini con gli spettatori che hanno riempito le tribune rilanciando l’interesse del quartiere Ex Aviazione.

"Un successo inaspettato per la cifra raccolta – affermano da Mondo Calcio Versilia – non è facile nella nostra città organizzare eventi ma ci siamo riusciti e possiamo tranquillamente affermare che dopo la Viareggio Cup a livello calcistico la nostra competizione è una delle più seguite. Il doppio scopo, ricordare il tragico evento e aiutare i meno fortunati, resta e resterà il nostro cavallo di battaglia anche per i prossimi anni. La nostra forza sono le varie associazioni del territorio (FenomenAle, Sorriso di Elisa, Croce Verde, Croce Rossa tanto per fare dei nomi), gli sponsor e naturalmente il Marco Polo Sport Center con la persona di Andrea Strambi e la famiglia Lippi sempre vicini e presenti sia alla gara di apertura che alla finale e soprattutto le Vecchie Glorie Viareggine. Con il nostro contributo siamo riusciti a far acquistare a Piccole Stelle un apparecchio molto importante per i bambini prematuri". "Grazie al contributo del Torneo – afferma la vice presidente di Piccole Stelle, Franca Giugni – è pervenuto un contributo finanziario e umano, oltre ogni più rosea aspettativa. Tiziano Brunelli, uomo meraviglioso che vive con il cuore in mano rivolto ai più deboli, ha permesso di vivere a chi non è più presente nella vita terrena. Tutte le Vittime del maledetto 29 giugno con Elisa, Alessandro e ogni cuore terreno spento, vivranno nel nuovo ecografo pediatrico che presto raggiungerà il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Versilia. Piccole Stelle Onlus con il suo presidente Denis Schiano, tutto il consiglio direttivo ed i volontari, sono onorati di averlo incontrato sulla propria strada. Marco Piagentini nostro socio fondatore con Franca Barberi, Chiara Sacchetti, Ilaria Merusi, Chiara Peri ed altri ancora si è ricongiunto a noi in questo cerchio di amore infinito che è la vita. Abbiamo il dovere di essere felici sempre; anche dallo sconforto e dalla disperazione nascono semi preziosi, e questa cordata ne è stata l’esempio".

A breve al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia dopo che i tecnici avranno fatto le opportune prove di collaudo verrà installato l’ecografo con la presenza di autorità e naturalmente Mondo Calcio Versilia.