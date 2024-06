Sport e promozione turistica. La sfida delle stelle al Principino. Ragazzi affascinati dai big

Una bella festa di sport e divertimento quella che è stata offerta al Principino a tutti gli appassionati di basket e non solo. In tanti per tutta la giornata hanno potuto cimentarsi in partitelle cinque contro cinque nel campetto allestito sulla spiaggia. Viareggio ha così potuto offrire uno scenario unico a una partita evento fra la nazionale artisti e una selezione di All Star della Toscana. Vecchie glorie e non solo che hanno dato vita a una partita dimostrativa e molto applaudita. Con grandi ex campioni ancora in forma splendida, a iniziare da Antonello Riva, recordman di punti nel campionato italiano di basket.

A fare da testimonial all’evento il mitico Dan Peterson (nella foto in basso) che ha raccontato gli aneddoti più gustosi del basket nazionale e americano. A 88 anni l’ex allenatore e commentatore televisivo continua da affascinare con i suoi racconti e la sua dialettica.

Per Viareggio una giornata-evento all’insegna dello sport, una vetrina importante visto che le immagini più suggestive sono state riprese dai media vicini al mondo del basket. Un’iniziativa che, anche per questo motivo, l’amministrazione comunale di Viareggio è stata ben lieta di accogliere. Con gli organizzatori sono già state poste le basi per ripetere l’iniziativa anche nei prossimi anni.