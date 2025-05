Spiaggia libera, si parte il 1° giugno. Concessione prorogata per tre anni

Avanti nel segno della continuità. Con questa filosofia il Comune ha deciso di prorogare per altri tre anni alla società "Kevin beach srl" la concessione della spiaggia libera di Motrone. La firma ufficiale della convenzione, che avrà validità fino al 31 marzo 2028, è avvenuta nei giorni scorsi in municipio, dopo di che la società ha dato il via ai primi interventi. A differenza però degli stabilimenti privati, che avranno l’obbligo di istituire la sorveglianza dal 17 maggio, la spiaggia libera sarà ufficialmente operativa dal 1° giugno, con i bagnanti che fino a quella data saranno avvisati tramite cartelli e con la classica bandiera rossa che indicherà l’assenza dei bagnini. Il Comune, proprietario dell’area incastonata tra il club Velico e il bagno "Nautilus" per un totale di circa 1.960 metri quadri e un fronte di poco più di 57 metri, non è concessionario del tratto di arenile ma per legge ha l’onere di garantirne la pulizia, la vigilanza e la sicurezza per la balneazione.

Come si suol dire, squadra che vince non si cambia: la formula resterà quella della spiaggia a cui potrà accedere chiunque, con possibilità di noleggiare attrezzature oltre alla presenza del chiosco lato monti, tra il lungomare e la spiaggia. Invariato anche il canone annuo, pari a 11.500 euro, previsto dal primo contratto di concessione triennale siglato nel 2022. "Abbiamo già pulito tutto – spiega il gestore Stefano Maffei della ’Kevin beach srl’ – con la stagione estiva che partirà il 1° giugno. Siccome i bagnini dovranno essere operativi dal 17 maggio, abbiamo lasciato un cartello e la bandiera rossa per avvisare le persone che fino al 1° giugno non ci sarà la sorveglianza".

Maffei entra quindi nel dettaglio dei servizi della spiaggia oltre che sui posti di lavoro assicurati per l’imminente stagione. "Impiegheremo due bagnini – prosegue – più un’altra persona per la pulizia al mattino, che scatterà alle 6, e altre due persone al bar. Come sempre chi vorrà potrà affittare ombrellone, sdraio e lettino, senza limite di posizione in spiaggia fatto salvo il rispetto delle distanze dalla battigia. La tariffa sarà di 10 euro al giorno, anche questo dettaglio l’abbiamo lasciato invariato rispetto alle passate stagioni. La spiaggia – conclude – sarà infine dotata di due servizi igienici, di cui uno per disabili, e di cinque-sei docce. Quanto alla sicurezza, per la sorveglianza notturna sarà in servizio una guardia giurata, sperando ovviamente che non ce ne sia bisogno".

Daniele Masseglia