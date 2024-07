Spettacolare carambola. Tre feriti in un frontale

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio poco dopo le 15,30 sulla Provinciale Francigena Camaiore-Viareggio vicino all’intersezione con via Masini. Tre veicoli coinvolti di cui uno ha invaso per cause al vaglio della Polizia municipale di Camaiore la corsia opposta. Tutti i conducenti delle tre auto sono finiti all’ospedale anche se per fortuna non in modo grave: una donna di 55 anni e due uomini di di 78 e 75 anni.

A bordo dei veicoli coinvolti nell’incidente anche un cane e un bambino rimasti illesi. La Polizia municipale resta in attesa dell’esito dei test alcolemici e tossicologici obbligatori in caso di incidente.