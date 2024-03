"Spazi per crescere ancora"

Il direttore generale del gruppo Benetti Azimut, ingegner Massimiliano Casoni, conferma l’impegno dell’azienda ad incrementare la presenza sul territorio toscano: "Sì, è vero, stiamo valutando un’area nella zona industriale di Massa per aprire un cantiere e costruirvi yacht in vetroresina, viste le richieste del mercato. Inoltre, ai Navicelli a Pisa abbiamo 7.000 metri quadrati coperti per l’acciaio". Per sostenere l’industria navale viareggina e del suo distretto, servono più spazi adeguati per le lavorazioni a terra e specchi acquei per gli approdi delle unità in finitura e consegna. Elementi essenziali per non rischiare di disperdere un patrimonio economico fondamentale per il territorio.