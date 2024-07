Sostenibilità balneare. Il premio di Marevivo al bagno Nuova Italia

Un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella sostenibilità balneare, “Tre Stelle Marine“, quello conferito dalla delegazione toscana di MareVivo, guidata da Marina Gridelli, al Bagno Nuova Italia. Cinzia Rovai, delegata responsabile del progetto, ha infatti premiato, alla presenza di numerose autorità e rappresentanti del settore, i proprietari dello stabilimento Piero Bellandi e la figlia Sara, per l’impegno nella promozione e attuazione di pratiche ecosostenibili. Un traguardo davvero significativo, perché, infatti, è il primo conferito a uno stabilimento balneare in Toscana e solo il secondo in Italia.