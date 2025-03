Sosta blu sul lungomare, rischio caos: "Andranno tutti nelle vie interne". Il Comune valuta abbonamenti soft

Lo scenario, di qui a pochi mesi, non è dei migliori. Sciami di macchine che solcano le stradine interne della Marina alla ricerca dei pochi posti gratuiti rimasti nella frazione dopo la decisione della giunta di rendere a pagamento per tutto il giorno, e non più dalle 20 in poi, anche gli stalli del lungomare lato monti. È questo il timore che albergatori e balneari hanno manifestato ieri mattina all’amministrazione comunale durante un incontro in municipio. Il provvedimento, necessario per adeguarsi al nuovo Codice della strada, partirà dal 1° maggio. "Significa che per andare al mare i cittadini subiranno dei disagi – dice il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – e pertanto resto dell’avviso che non è una buona cosa. Un Comune dovrebbe avere degli spazi liberi. Sarà un problema, soprattutto per l’intasamento delle stradine interne, in particolare per chi verrà da fuori: spero ci siano dei margini per scongiurarlo". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Federalberghi Marina Marco Marcucci: "A Marina non c’è più uno stallo libero. Restano solo le stradine a monte del lungomare, tra l’altro strette. Temiamo un’invasione di auto all’interno della frazione. Con gli stalli lato monti a pagamento si potrà fare un giornaliero di 15 euro: è come pagare un ombrellone in più. Per questo abbiamo sollecitato delle misure che vengano incontro ai cittadini".

La soluzione, su cui sta lavorando il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani, potrebbe essere quella di abbonamenti a prezzi "popolari" sia per i clienti di bagni e hotel sia per i residenti. "Premesso che il problema riguarderà più che altro luglio e agosto – dice il sindaco Alberto Giovannetti, presente all’incontro con l’assessore alla viabilità Andrea Cosci e il capo gabinetto Gabriele Marchetti – il fatto è che tanti, in primis proprietari di seconde case, trovano più comodo parcheggiare sul mare anziché lasciare l’auto a casa. Più auto in giardino significa più stalli a disposizione per gli altri. Sarebbe utile usare mezzi ecologici. Speriamo che i cittadini inizino a concepire la mobilità in modo più funzionale".