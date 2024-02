Sos negozi in centro: "L’artigianato muore"

Il centro storico come Tonfano, dove le attività commerciali stagionali superano in quantità quelle aperte tutto l’anno. A temere questa trasformazione del commercio cittadino è il consigliere Pd Nicola Conti, preoccupato dalla cessazione di negozi che avevano due o tre decenni di storia. "Il rischio che anche il centro venga condizionato da una clientela stagionale, con negozi tentati dal rimanere aperti solo in estate – scrive – ha stravolto la personalità della città. Si assiste alla presenza sempre maggiore di temporary store e a uno sbilanciamento verso ristoranti e locali, insieme all’allontanamento dei tipici laboratori artigianali". Secondo Conti, però, non tutto è perduto: "Bisognerebbe riproporre mostre ed eventi culturali di spessore, attrattivi tutto l’anno. Come quando il Centro arti visive elaborava progetti formando ragazzi che poi trovavano lavoro nelle aziende artigiane. Tornare indietro e far tornare lo spirito della Piccola Atene non significa regressione, anche per questo chiediamo una commissione cultura".