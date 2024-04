Sociale, firmato l’accordo sindacale. Innalzata la soglia per lo sconto Tari

Innalzata la soglia di agevolazioni Tari e confermati i contributi a chi è in difficoltà. Sottoscritto l’accordo per il sostegno alle fasce di popolazione più fragili fra il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore al sociale Tatiana Gliori e le rappresentanze di Cgil, Cisl e Uil con i delegati Andrea Giannecchini (segretario generale Cisl Pensionati Toscana Nord), Attilio Puppo (Fnp Cisl), Emanuela Bianchi (segretaria Spi Cgil Provincia), Luana Menichini (capolega Spi Cgil Versilia storica) e Benedetto Benedetti (Uil Pensionati Toscana Nord Versilia Massa). "Un impegno che rinnoviamo ogni anno – sottolinea il sindaco – lavorando con i referenti sindacali in un clima di collaborazione. In questo senso va letto l’innalzamento a 14 mila euro della soglia di accesso alle agevolazioni Tari, mantenendo inalterati gli altri criteri: nel bilancio 2024 abbiamo stanziato 205mila euro, comprensivi oltre che del bonus riscaldamento proprio delle agevolazioni applicate direttamente in cartella e di un fondo anticrisi per nuclei in particolare difficoltà".

Fra i servizi confermato lo sportello antiviolenza alla Croce Verde che, nel 2023, ha accolto 34 utenti; il sostegno alla frequenza scolastica dei minori in fragilità ma non ancora inseriti nel circuito della legge 104/92; lo “Sportello badanti” e l’Infopoint digitale (all’Urp); il contributo affitto che nel 2023 ha soddisfatto l’intero fabbisogno dei 66 avanti diritto con 107.550 euro, fino ai 70.515 euro del Comune per la manutenzione straordinaria di alloggi Erp, poi assegnati. "Un’attenzione anche per le fasce più anziane – prosegue l’assessore Gliori – il nostro valore aggiunto sono le associazioni locali, alle quali ci affidiamo. Abbiamo impegnato 19.150 euro nel servizio “Bus Città” che si aggiungono agli oltre 56mila per l’accompagnamento quotidiano di persone con disabilità ai centri diurni di socializzazione".