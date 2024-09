Soccorso veterinario. Noss cerca volontari per il servizio

Il Nucleo Operativo Noss ricerca volontari per il servizio di soccorso veterinario, per il primo soccorso e ambulanza veterinaria, "unica riconosciuta e certificata della Versilia", che proprio in tutta la Versilia e nella zona di Viareggio assiste, gratuitamente o ad offerta libera, gli animali e i padroni che ne hanno bisogno. Come bisogno ha, la stessa associazione, ora, di volontari per coprire i turni h24. Per i corsi di formazione gratuita, e per prendere parte all’iniziativa e diventare volontario, è possibile contattare il 3458827184.