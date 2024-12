Skunk Anansie a Villa Bertelli. Biglietti per lo show del 12 luglio

La graffiante Skin è pronta a incantare con la sua potenza vibrante il palco di Villa Bertelli. La Leg Live Emotion Group con Fondazione Villa Bertelli annuncia infatti un altro concerto col botto: il 12 luglio arriveranno gli Skunk Anansie. Dopo il rapidissimo sold out della data che si terrà all’Alcatraz di Milano il 7 marzo, gli Skunk Anansie hanno ufficializzato i sette concerti estivi che si svolgeranno in tutta Italia: la band guidata da Skin si esibirà a luglio a Benevento, Senigallia, Roma, Bologna, Marostica, Forte dei Marmi e Brescia. I biglietti saranno in vendita su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster dalle 10 di oggi. Gli Skunk Anansie sono un gruppo musicale britannico la cui musica è stata definita un amalgama di heavy metal e musica di protesta rabbiosa, “nera” e femminista, con testi politicizzati e influenze ibride funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. Il gruppo è formato da Skin (voce), Cass Lewis (basso e seconda voce), Ace (chitarra e cori) e Mark Richardson (batteria e seconda voce). Il gruppo si è formato nel 1994 e si è sciolto nel 2001, per poi riformarsi nel 2009. Hanno venduto 4 milioni di dischi in tutto il mondo.

"Vogliamo intensificare anche luglio – anticipa il presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci – spalmando gli eventi importanti su due mesi, potenziando quindi anche un periodo che inizia a essere turisticamente un po’ fiacco. Puntiamo a vivacizzarlo e, allo stesso tempo, ad arrecare minor disagio possibile agli utenti di agosto, periodo in cui in passato si concentravano le date. Siamo consapevoli che la zona è fortemente urbanizzata e lo stesso numero di eventi, circa 10-11, sarà distribuito su due mesi e al massimo a mezzanotte dovrà essere tutto concluso per non arrecare disturbo. La formula è quella di attirare personaggi che sono tarati per la nostra platea che è abbastanza ampia: con posti in piedi riusciamo a intercettare nomi da 5000 spettatori. Poi da cinque anni portiamo avanti gli incontri al Giardino dei Lecci, ormai un appuntamento estivo che riesce a calamitare molto pubblico, limitando al massimo la presenza di politici, se non per la presentazione di libri. Anche i n questo differenziamo l’offerta".

Francesca Navari