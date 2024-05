Simoni lascia FdI: "Un nuovo progetto"

C’è un nuovo progetto politico nel futuro del capogruppo Massimiliano Simoni, che ha deciso di non rinnovare la tessera con Fratelli d’Italia. È lo stesso Simoni, che curerà la campagna elettorale del generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle europee, a fare l’annuncio senza lesinare critiche al suo ex partito. "Dopo le elezioni cambierò nome al gruppo consiliare – spiega – e lancerò un nuovo progetto da condividere con chi lo vorrà, al di là di tessere e appartenenza, per guardare al post Giovannetti e a una città che deve ripensare se stessa per tornare a crescere creando nuove opportunità per le nuove generazioni. Quanto a FdI, è da settembre che non condivido più la sua linea politica, senza tralasciare il vergognoso comportamento che i vertici del partito hanno tenuto a Pietrasanta nei miei riguardi per assecondare un ministro pesantemente indagato".