Simest, nuovo piano strategico a favore delle nostre imprese

Il nuovo piano strategico di SIMEST, aumentato rispetto al triennio precedente, ha l’obiettivo di rafforzare la crescita economica, sociale e ambientale del ‘made in italy’ nel mondo e rappresenta la conferma dell’impegno di SIMEST di sostenere la competitività internazionale delle imprese italiane. Vediamo le direttrici per cui Simest supporta le imprese ad espandersi sui mercati esteri: crescita sostenibile e qualità; digitalizzazione ed efficienza operativa; valorizzazione delle persone e cultura aziendale; impatto sul territorio e ESG. Per incentivare la crescita sostenibile e di qualità le imprese potranno effettuare investimenti con impatto sul territorio, semplificare i rapporti con le aziende partner e accelerare le tempistiche delle operazioni. Sono previsti anche sostegni alle start up e PMI innovative grazie a un fondo di 200 milioni. Vediamo le tipologie di progetto finanziabili. Grazie a Simest vengono sostenute le asigenze delle aziende che vogliono aprirsi ai mercati internazionali. I progetti finanziabili sono per esempio – studi sulle opportunità di investimento nei paesi esteri, partecipazione a fire internazionali, anche fuori dalla unione europea, avviamento di nuove strutture commerciali sui mercati extra europei e patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici.