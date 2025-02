Silicani a Legambiente: "Malbacco è monitorata"

L’assessore all’ambiente Michele Silicani fa alcune precisazioni sull’intervento del presidente di Legambiente Riccardo Cecchini, in merito a supposti problemi sui tratti fluviali. "Massima considerazione per i suggerimenti di Legambiente – sottolinea Silicani – su tematiche per le quali c’è stato peraltro l’interessamento delle categorie dei pescatori, di funzionari della Regione, dell’assessore regionale all’agricoltura caccia e pesca, del vice presidente della commissione agricoltura, di esperti nazionali che hanno cercato di valutare insieme al Comune soluzioni idonee al mantenimento della fauna ittica nel Vezza, senza ricorrere a soluzioni estreme come l’abbattimento dei cormorani. In merito alla nutrita presenza in estate di turisti a Malbacco, quanto sollevato è attuato costantemente, sia in termini di controlli, sia di regolamentazione nell’accesso alle pozze e a qualsiasi tratto fluviale sul territorio comunale, mediante una serie di attività di educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente che non si era mai vista in questi anni. Un risultato per il quale va dato merito soprattutto alla Fondazione Terre Medicee, ai volontari che guidano i turisti a una fruizione rispettosa, a quanti garantiscono la raccolta dei rifiuti. Detto ciò, rimaniamo disponibili a qualsiasi incontro, come del resto già facciamo con Cai, speleologi e altre categorie"