Sicurezza post-rogo. Intervento a Montigiano

Si è concluso ieri un importante lavoro di messa in sicurezza del versante nella frazione di Montigiano, la più colpita dal maxi incendio del luglio 2022. Le operazioni sono andate avanti per due giorni, con la maggior parte degli interventi concentrati proprio nella giornata di ieri.

"Siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma che avevamo stabilito – esulta l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio –; oggi (ieri per chi legge; ndr) c’è stato l’intervento più ingente, gestito da un privato, che va a sanare una situazione di pericolo sul colletto di fianco alla chiesa. In quest’area, dopo l’incendio, sono cadute numerose piante di pino marittimo bruciate, e queste cadute hanno interrotto a più riprese le linee di Telecom, di Enel Distribuzione e di Enel Sole, creando disagi dunque all’illuminazione pubblica comunale. Inoltre, le piante cadute nell’arco degli ultimi due anni hanno creato numerosi problemi alla viabilità".

Il Comune si è mosso per risolvere la situazione in modo definitivo. "Abbiamo fatto un avvio del procedimento nei confronti della proprietà – spiega l’assessore – tramite il quale abbiamo comunicato la necessità di mettere in sicurezza il versante. Il proprietario dell’area di è detto disponibile ed è partito con i lavori, tra l’altro in tempi più che ragionevoli. L’intervento è consistito nell’abbattimento di tutte le piante pericolose all’interno della proprietà – conclude Zinzio – e con questa operazione mettiamo la parole fine a un problema che ha causato gravi disagi alla frazione di Montigiano".

DanMan