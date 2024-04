Sicurezza nei luoghi di lavoro. Doppio evento per sensibilizzare

Giudici, avvocati ed esperti hanno accettato l’invito consapevoli dell’importanza di sensibilizzare su un tema fondamentale come la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’invito è arrivato dalle presidenze dei consigli comunali di Pietrasanta e Forte dei Marmi, che hanno unito le forze organizzando due incontri pubblici in agenda il 5 aprile a Villa Bertelli e il 17 maggio al Sant’Agostino. Iniziative ritenute non più rimandabili, soprattutto alla luce dei dati allarmanti sugli incidenti gravi o mortali che da tempo si registrano in Italia e che a volte non risparmiano neppure la Versilia, basti pensare all’elevato numero di industrie del lapideo, della nautica e non solo.

Il doppio convegno è anche una risposta al documento che il Pci di Lucca e della Versilia inviò lo scorso ottobre a tutti i comuni versiliesi chiedendo l’istituzione di un osservatorio comprensoriale permanente in modo da tenere i fari puntati sulla sicurezza in ambito lavorativo. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati da Antonio Tognini, vice presidente del consiglio comunale di Pietrasanta oltre che capogruppo Lega, il quale ha lavorato su questa iniziativa in sinergia con Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale di Forte dei Marmi. "Si parlerà di temi molto importanti – spiega Tognini – che in questi ultimi mesi sono stati affrontati anche nei vari consigli comunali della Versilia. L’idea è di confrontarci e di iniziare a ragionare su un problema sociale che riguarda tutti, dai lavoratori agli studenti, e su cui è giusto puntare l’attenzione. Anche per questo abbiamo deciso di invitare le scuole superiori. Per il futuro – aggiunge Tognini – l’idea è riproporre questa iniziativa ogni anno con un tema sempre diverso, dalla nautica all’edilizia, coinvolgendo altri comuni per avere più risonanza".

Il primo incontro, come detto, si terrà il 5 aprile a Villa Bertelli e sarà dedicato alla sicurezza dei lavoratori nel settore turistico-alberghiero. All’evento, promosso dalla presidenza del consiglio di Forte dei Marmi e patrocinato da Inail di Lucca e Massa-Carrara e Asl, sarà presente anche l’avvocato Sandro Guerra. Il secondo incontro del 17 maggio al Sant’Agostino, invece, sarà rivolto ai lavoratori nel settore lapideo ed è promosso dalla presidenza del consiglio di Pietrasanta in collaborazione con il comune di Forte, Inai di Lucca e Massa-Carrara, Asl e Cosmave, con la partecipazione del sostituto procuratore della Procura di Lucca Antonio Mariotti. Saranno presenti anche gli studenti dell’istituto “Marconi“ di Seravezza e del liceo artistico “Stagi“ di Pietrasanta.