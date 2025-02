Sicurezza in mare: "La sorveglianza andrebbe estesa"

In mare la primavera è gia arrivata, e con il Carnevale ormai agli sgoccioli si pensa già all’estate. "E pur in un contesto tanto delicato in virtù delle dinamiche che proprio in questi giorni stanno riguardando il futuro delle concessioni – il riferimento del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini è alle aste –, anche il tema della sicurezza dei bagnanti, del salvataggio in mare e quindi della presenza di personale qualificato sulle spiagge torna ad essere questione urgente". Così Baldini, tornando sulla riforma dei bagnini, che impone l’obbligo della maggiore età per prestare servizio in spiaggia e modifica i criteri di rinnovo del brevetto di salvataggio, nel frattempo congelata dal decreto Milleproroghe – ha presentato un’interrogazione orale al Presidente della Regione Eugenio Giani per sapere "Quali iniziative intende adottare per supportare gli operatori del salvataggio balneare, nella fase di attuazione della nuova normativa, affinché sia garantita la continuità del servizio e la sicurezza sulle spiagge. E se intende anche promuovere, in collaborazione con il Governo centrale, un confronto costante per valutare l’eventuale necessità di ulteriori misure di accompagnamento per il settore, con particolare riferimento alla fase transitoria". Il consigliere leghista chiede inoltre "Se sia opportuno prevedere misure di dettaglio per garantire la disponibilità del servizio di salvataggio anche al di fuori della stagione estiva, in considerazione della crescente fruizione delle spiagge nei periodi di bassa stagione; e se sia intenzione della Regione attivare tavoli di confronto con le associazioni di categoria, gli enti locali e gli operatori del settore per individuare soluzioni condivise in materia di formazione, reclutamento e incentivazione del personale addetto al salvataggio".