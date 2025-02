"Siamo la prima forza. Il candidato spetta a noi"

Nel suo congresso Forza Italia conferma l’intenzione di candidare a sindaco di Viareggio, Costagliola. Ma la Lega non ci sta e la segretaria del Caroccio, Maria Pacchini non solo rivendica il candidato per il suo partito ma esclude alleanze con assessori della giunta Del Ghingaro. "A Viareggio siamo noi il partito più forte e intendiamo esprimere il candidato a sindaco – esordisce –. La Lega è un partito che fa della coerenza un caposaldo insormontabile, per questo non sarà mai alleata di nessuno fra gli assessori attualmente in giunta, né di alcun consigliere della maggioranza che sostiene Del Ghingaro. Valutando significativo l’accorpamento o meno delle elezioni comunali a quelle regionali, la Leg si riserva di proporre il proprio nominativo solo dopo aver avuto conoscenza di questo elemento fondamentale". E il consigliere regionale, Massimiliano Baldini, le fa eco. "Le esperienze del passato – dice – non vanno dimenticate, gli errori non vanno ripetuti e i responsabili dell’alleanza a sinistra, almeno per la Lega, non potranno chiedere di ritornare indietro, non avranno da noi ‘amnistie’ di sorta. Per vincere c’è bisogno di un candidato a sindaco di Viareggio che oltre a rimettere insieme tutte le componenti del nostro territorio, sia forte, autorevole ed aggiungo autonomo. E al momento non intravedo nelle figure indicate queste caratteristiche".