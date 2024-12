Si entra nel turbinio delle feste. Party di San Silvestro in piazza e per Capodanno il tuffo in mare

La più classica delle domande invernali (che a Viareggio è seconda solo a "Da cosa ci mascheriamo per la sfilata del Carnevaldarsena?") ha cominciato a rimbalzare nelle chat di WhatsApp, durante gli aperitivi tra gli amici, a tavola in famiglia: "Ma allora... cosa facciamo a San Silvestro?".

Il conto alla rovescia è partito: i ristoranti sponsorizzano già cenoni per (quasi) tutte le tasche, mentre i locali hanno iniziato a svelare ospiti e programmi. E, anche se dal Comune si attende ancora l’annuncio ufficiale, un’alternativa – per chi non farà la valigie – resta la piazza. Anche quest’anno, infatti, Viareggio accoglierà il Capodanno con un disco-party sul Belvedere della Maschere.

Un party vista mare, animato dalla musica dal vivo e dai deejay di radio M20 (già protagonisti lo scorso anno delle notte più lunga), bagnato dal prosecco e da una cascata di fuochi d’artificio. Le riunioni tra gli uffici comunali, a lavoro per coordinare l’evento, sono già avviate da un po’. E per ospitare (in sicurezza) tutti coloro che vorranno condividere il San Silvestro sul Belvedere verrà chiusa al traffico la piazza Mazzini.

Mentre si attende che venga svelata la scaletta del San Silvestro, è invece già ben definita quella del Capodanno. Oltre al concerto lirico organizzato dall’amministrazione con il Festival Pucciniano, e i suoi artisti, a coronamento delle Celebrazioni Pucciniane; si scaldano i motori dell’undicesima edizione del “Tuffo di Capodanno“, organizzato dall’Asd Escape Tuscany Triathlon – con Aldo Angeli, Dimitri Ricci, Vincenzo Lardinelli, Alessandro Farina – e dedicato quest’anno al ricordo di Alessandro Cecchi. Padrino del tuffo 2025 – alle 12 in punto, con raduno alle 11 in piazza Mazzini – sarà il carrista del Carnevale Jacopo Allegrucci, e l’obiettivo è battere il record dei 672 partecipanti. Con l’ambizione di arrivare a mille, coraggiosi, bagnanti fuori stagione. Anche per una buona causa: il ricavato della vendita delle cuffie celebrative (in vendita nei negozi Perditempo) sarà devoluto alla Croce Verde di Viareggio.

mdc