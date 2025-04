Si avvicina la festa di Liberazione. Corone d’alloro e il pontile tricolore

Dalle corone d’alloro da collocare ai piedi dei vari monumenti ai Caduti fino alla suggestione del pontile illuminato con il tricolore. Saranno queste le principali iniziative che il Comune metterà in campo in vista dell’80° anniversario della Liberazione. "Sarà un momento di condivisione e riflessione – scrive in proposito l’amministrazione comunale in una nota ufficiale – per rinnovare l’impegno verso i valori di libertà, democrazia e pace che il 25 aprile rappresenta".

Oltre alle luci rosse, bianche e verdi che fino al 28 aprile illumineranno il pontile, uno dei luoghi simboli del Forte, venerdì il Comune celebrerà infatti la Liberazione con una cerimonia istituzionale che coinvolgerà cittadini, autorità e associazioni del territorio. La mattinata si aprirà alle 10,30 con la deposizione delle corone d’alloro da parte di una delegazione dell’amministrazione comunale ai piedi di diversi monumenti ai Caduti. Le zone prescelte sono quelle di sempre, vale a dire piazza Salvo d’Acquisto, in località Vittoria Apuan, il monumento al partigiano Corrado Buselli, all’angolo tra via Ponchielli e via XX Settembre, e in piazza Partigiani Fortemarmini, in via Giglioli in località Caranna.

Il clou delle cerimonie per commemorare il 25 aprile è previsto invece per le 11,15, orario in cui è stato fissato il ritrovo in piazza Dante, di fronte al municipio, alla presenza di tutte le delegazioni e delle associazioni civili, militari e religiose. A seguire, alle ore 11,30, ci sarà pertanto la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre, a cui seguirà la commemorazione ufficiale della giornata e i saluti istituzionali. L’amministrazione comunale, per l’occasione, ha invitato l’intera cittadinanza a partecipare alle cerimonie.