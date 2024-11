Si alza il sipario al teatro “Galeotti“. Via alla campagna abbonamenti

Per gli amanti del teatro è arrivato il giorno tanto atteso: il via alla campagna abbonamenti per assistere alla stagione di prosa 2024-2025. Sul piatto ci sono nove spettacoli di scena dal 4 dicembre al 4 aprile al teatro comunale “Galeotti“ e confezionati da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana spettacolo, sotto l’egida del Comune, per soddisfare tutti i palati. La campagna abbonamenti prenderà il via domani, con le modalità di sempre. Gli abbonati della passata stagione che desiderano rinnovare l’abbonamento mantenendo lo stesso posto avranno come di consueto la precedenza e potranno confermarlo da domani fino al 14 novembre alla biglietteria del teatro (orario 17-19). Il 15 e 16 novembre saranno invece dedicati a chi vorrà effettuare il cambio di posto (ore 17-19). Infine chi desidera abbonarsi per la prima volta potrà farlo dal 18 al 23 novembre, sempre alla biglietteria del teatro (ore 17-19).

Passando al cartellone, la stagione partirà il 4 dicembre con “Il nuovo spettacolo di Natale” di Ale & Franz. A seguire l’11 dicembre “Gaîté Parisienne” con il Balletto del Sud (fuori abbonamento), il 12 gennaio “Racconti disumani” di Franz Kafka, regia Alessandro Gassman, il 22 gennaio “L’avaro” di Molière, regia Luigi Saravo, il 10 febbraio “Strappo alla regola” di Edoardo Erba, il 25 febbraio “Il vedovo” dal film di Dino Risi, il 3 marzo “Otello” di William Shakespeare, regia Emanuele Gamba, il 24 marzo “Pignasecca e Pignaverde” di Emerico Valentinetti e il 4 aprile “La sera della prima”. I prezzi: platea 165 euro (ridotto 145) e galleria 100 euro (ridotto 80), con riduzioni peri over 65, under 30 e disabili. Gli abbonamenti possono essere acquistati anche con la carta docente. I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita dal 25 novembre. Info allo 0584-795511 e www.versilianafestival.it

Daniele Masseglia