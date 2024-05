Sfida tra Bagni. Non più solo 20 partecipanti

E’ già partita la macchina organizzativa che dovrebbe vedere ancora una volta l’Unione Proprietari Bagni, nel ruolo di promotore della sfida remiera più sentita dell’anno coorganizzata assieme al Comune. Le date sono martedì 9 luglio per il Palio Save a Life alla sua sesta edizione e martedì 6 agosto il 32° Palio dei Bagni. Nel corso di alcune riunioni effettuate sono emersi alcuni aspetti regolamentari che presto andranno al vaglio della giunta. "Si tratta di aspetti e dettagli regolamentari sulle misurazioni e sull’uso, ad esempio di scarpe per chi rema in posizione seduta – spiegano dall’amministrazione comunale- che era necessario precisare per evitare interpretazioni dell’ultimo momento". Tra le novità un’integrazione al regolamento che verrà portata all’approvazione dell’amministrazione comunale che consentirà di superare il numero massimo di venti partecipanti che ha caratterizzato gli ultimi anni. "C’è un certo fermento tra i bagnini – proseguono dall’amministrazione - e una certo risveglio della voglia di partecipare ai nostri due pali, e quindi stiamo valutando di poter estendere questa partecipazione dettata finora dal fare la gara in prova unica, fino ridefinire la formula qualora le richieste di partecipazione eccedessero i 25 partecipanti. E sempre in quest’ottica saranno probabilmente istituite tre wild card con cui potranno essere in gara anche equipaggi di bagnini che per varie ragioni non sono più al lavoro in uno stabilimento balneare, ma che dovranno aver partecipato almeno alle due ultime edizioni consecutivamente. Infine sarà istituzionalizzata la partecipazione dei primi tre equipaggi classificati al Palio dei Bagni al Corteo Storico di Sant’Ermete dove ormai tradizionalmente sono i bagnini a trasportare le reliquie del Santo Patrono.