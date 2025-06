Sfida a scacchi, ira del sindaco: "Solo una polemica becera"

"Gli scacchi? Un evento bellissimo che non graverà sulle casse comunali: invece di fare della polemica becera cercando l’ago nel pagliaio, la minoranza dovrebbe applaudire la Fondazione". L’ira del sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) si abbatte su "Insieme per Pietrasanta" e Pd, che hanno criticato la sfida a scacchi a porte chiuse in agenda oggi in Versiliana come prologo alla mostra prevista da domani al 15 giugno.

"Sono solo sei mesi che Paola Rovellini guida la Versiliana, rilanciandola con eventi, come quali il ’Caffè’ d’inverno, che favoriscono la destagionalizzazione che nessuno prima di lei era riuscito a concretizzare – dice il sindaco – e ora porta sul nostro territorio un evento bellissimo. Ci saranno milioni di appassionati di scacchi collegati in diretta da tutto il mondo per un evento che alla Versiliana costerà 300-400 euro tutti coperti dagli sponsor. Sarà una gara a porte a chiuse a cui non potrò partecipare nemmeno io, ma il nome della Versiliana e di Marina di Pietrasanta andrà in milioni di case: dov’è questa presunta esclusività? Poi a settembre-ottobre tireremo le somme della prima stagione della Rovellini: per ora ha centrato l’obiettivo". Quanto ai 200mila euro stanziati per il piano manutenzioni, Giovannetti spiega che si tratta di interventi urgenti "per sistemare situazioni ai limiti: ma in quella cifra non ci sono gli scacchi".

d.m.