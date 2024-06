Sfida a Del Ghingaro: "Pronti per le elezioni"

La Lega si è confermata seconda forza del centrodestra a Viareggio dopo Fratelli d’Italia. Soddisfazione viene espressa sal segretario comunale Maria Pacchini che già lancia la sfida di tutto il centrodestra alle prossime amministrative.

"Sono molto soddisfatta – ha detto – non solo perché a Viareggio la Lega raccoglie il 7% posizionandosi ampiamente come secondo partito della coalizione di centrodestra in città ma ancora di più per il numero di preferenze che siamo stati in grado di esprimere come sezione - ben 1432 - terzi assoluti e primi in termini proporzionali se si guarda al numero dei voti raccolti dai partiti".

Secondo Pacchini un segnale di grande forza. "Tutta la sezione ha lavorato bene in questi mesi di campagna elettorale, portando ben 409 preferenze a Susanna Ceccardi, seconda solo ad uno straordinario Roberto Vannacci, primo in tutta Italia e largamente sostenuto, sia nel partito che fuori, anche a Viareggio.

Guardando al risultato di tutto il centrodestra "mi pare vi sia da essere altrettanto ottimisti – conclude il segretario comunale della Lega – in quanto vi sono evidenti condizioni per essere competitivi anche alle prossime elezioni comunali per cambiare il segno politico della città, chiudendo definitivamente con la fallimentare esperienza degli ex PD di Del Ghingaro e aprire ad una stagione nuova dove il centrodestra sia di nuovo protagonista al governo di Viareggio".