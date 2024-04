Sei Versilia incappa nella terza sconfitta contro Prato

L’avventura della Sei Versilia Pfv nel gironcino di promozione ha incontrato un altro ostacolo: contro Prato, in trasferta, le viareggine hanno incamerato la terza sconfitta in altrettante partite di questa seconda fase: 57-40 il punteggio che non lascia scampo alla Pfv, forse arrivata un po’ stanca alla fase finale della stagione. Nell’altra partita del gironcino, Valdarno ha regolato Porcari 60-48. Sarà dunque sfida a due per la vetta del mini-raggruppamento, con la Pfv a lottare con Porcari per il terzo gradino del podio.

Classifica: Valdarno 14, Prato 12, Sei Versilia Pfv 6, Porcari 4.

In Terza Divisione, è iniziata la seconda fase con il Versilia testa di serie. I pietrasantini erano impegnati ieri sera nel posticipo della prima giornata contro la Polisportiva Chimenti. Gli altri risultati: Follonica-Calcinaia 69-53, Arcidosso-Fucecchio 53-43.

Classifica: Follonica 8, Versilia* 6, Polisportiva Chimenti* 4, Arcidosso 4, Calcinaia 4, Fucecchio 2. * una partita in meno