Segreterie Pd. Coordinamento tra le realtà

Nasce il coordinamento delle quattro segreterie Pd. Il 26 ottobre la segretaria del Partito Democratico di Pietrasanta Claudia Dinelli, i segretari di Forte dei Marmi Simone Tonini (nella foto), di Seravezza Ettore Neri e di Stazzema Alessio Tovani si sono ritrovati per coordinare azioni comuni e attivare una collaborazione tra unioni comunali e circoli del nostro territorio. "L’obiettivo comune – spiegano – è incrementare il coinvolgimento delle persone, delle iscritte e degli iscritti e avvicinare la cittadinanza all’attività politica del Partito Democratico attraverso iniziative politiche e culturali congiunte. Stiamo vivendo una fase nella quale la partecipazione ai partiti politici è sempre più complicata così come il radicamento nel territorio ma, soprattutto, tra la gente. Proprio per questo pensiamo che unendo le forze possiamo essere in grado di interpretare il sentimento e le necessità del nostro territorio integrando l’azione politica con attività rivolta verso l’esterno del partito. La nostra intenzione di organizzare iniziative ed eventi come Pd della Versilia storica, rivolgendoci alla cittadinanza per stimolare la partecipazione verso tematiche vicine al sentire comune come sanità, scuola, lavoro, cura del territorio, turismo. E’ un obiettivo ambizioso, che segue le linee del Partito Democratico a livello nazionale – concludono – per dare una spinta dal basso e raccogliere le istanze della cittadinanza. Ciascun circolo e Unione comunale manterrà le proprie autonomie ma sarà attivo un coordinamento tra i segretari per un confronto sempre più serrato ed unito sui temi che ci riguardano per affrontarli insieme".