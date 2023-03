Scuola “Santa Dorotea“ Lezione di cittadinanza con sindaco e assessori

VIAREGGIO

Una mattinata che ricorderanno quella che gli alunni delle classi IV^ e V^ della scuola primaria “Santa Dorotea“ hanno trascorso a Palazzo comunale lo scorso mercoledì, 15 marzo. I bambini, incuriositi ed emozionati di sedere in una vera sala consiliare, hanno fatto numerose domande sulle istituzioni, sulle criticità della città Viareggio e sul carnevale.

E una volta rientrati a scuola gli studenti della V^ hanno voluto scrivere una letterea per ringraziare. "Mercoledì 15 marzo – hanno scritto – noi alunni della classe quinta insieme agli alunni della classe quarta siamo andati a visitare il Comune. Appena entrati l’assessora Sandra Mei ci ha accolto invitandoci a sedere nella sala consiliare. Per noi è stato stupendo ed emozionante perché ci siamo seduti proprio dove si incontrano gli assessori, i consiglieri e il sindaco per prendere decisioni importanti che riguardano la nostra città". "Sandra Mei ci ha spiegato – proseguono – di che cosa si occupa e ci ha detto che il suo non è un lavoro, ma un servizio per noi tutti cittadini e di questo sente molto la responsabilità. Sono intervenuti poi l’assessore Alessandro Meciani che si occupa di turismo, l’assessora Sara Grilli che si occupa del sociale e l’assessora Laura Servetti che si occupa del bilancio e ci ha esortato a credere sempre nei nostri sogni come hanno insegnato a lei. È stato interessante e incoraggiante vedere con quanta passione lavorano! Infine è arrivato il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Anche a lui abbiamo fatto tante domande e abbiamo ricevuto risposte molto esaustive. Abbiamo concluso il nostro incontro con una fantastica foto tutti insieme ed è stato divertentissimo! Questa giornata speciale la ricorderemo per sempre grazie alla disponibilità dei nostri “rappresentanti“ ! Un grazie da tutti noi".