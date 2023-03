"Scuola di ieri e d’altrove" Il Vescovo ritorna in classe

VIAREGGIO

"Scuola di ieri e d’altrove": ovvero l’incontro tra l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti e i piccoli studenti della scuola Primaria di Santa Marta e Pascoli. Si terrà giovedì prossimo, il 30 marzo, a partire dalle 9.30 nei locali dell’Istituto Santa Marta dove i piccoli alunni potranno ascoltare dal vivo i racconti di come era la scuola elementare frequentata dal vescovo e così sarà possibile fare un confronto con la scuola di oggi, i cambiamenti e la tecnologia. Saranno inoltre proiettati alcuni video che raccontano la storia del Santa Marta fin dalla posa della prima pietra ad oggi e alcune delle missioni compiute dalle suore. In questo modo i bambini potranno rendersi conto di come le cose, gli ambienti, le persone, i vestiti e anche i grembiuli, siano cambiati nel tempo.

Nel pomeriggio, invece, sarà la volta della scuola Pascoli, dove attraverso il racconto di una nonna che, portando con sé vecchie fotografie, la cimosa per la lavagna, il sussidiario e i quaderni di un tempo, si metterà a confronto con la modernità della scuola di oggi. Inoltre potranno intervenire anche i genitori stranieri e raccontare la scuola frequentata nel loro paese d’origine.

Si tratta di uno degli appuntamenti inseriti nelle attività della Settimana della scuola promossa dalla Diocesi di Lucca, che quest’anno si è aperta ieri e si concluderà sabato 1 aprile e coinvolgerà tutto il mondo della scuola: dai dirigenti scolastici, agli insegnanti e ovviamente gli alunni. Gli studenti delle scuole secondarie di Viareggio sono invitati a partecipare alle attività di formazione, dibattito e confronto che si terranno a Lucca. Il 28 marzo dalle 9.30 alle 12.30 è infatti programmato un incontro dell’Arcivescovo con gli studenti rappresentanti di istituto delle scuole secondarie di secondo grado, volto a comprendere quali siano i problemi che i giovani incontrano nella scuola di oggi e cosa possono programmare in futuro gli uffici diocesani, e, in particolare l’Ufficio per la Pastorale Scolastica, per quanto riguarda l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro. Ma gli appuntamenti proseguiranno per tutta la settimana fino al sabato primo aprile, secondo un programma consultabile su www.diocesilucca.it (link esatto: https:www.diocesilucca.itblogsettimana-della-scuola-2023).