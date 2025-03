Viareggio, entra in chiesa e scrive frasi inneggianti ad Allah

Viareggio (Lucca), 20 marzo 2025 - Si era introdotto in una chiesa di Viareggio ed aveva vergato due scritte in arabo, inneggianti ad Allah. La polizia ha adesso identificato l'autore del gesto. Si tratta di un cittadino marocchino di 45 anni, senza fissa dimora, individuato in località Bicchio dalla Digos, che lo ha denunciato per danneggiamento aggravato.

L’uomo, lo scorso 18 febbraio, era entrato nella chiesa in un momento in cui non c’era nessuno. E vicino a due cappelle aveva scritto, in arabo, "Allah è sufficiente per noi ed è il miglior guardiano, che eccellente protettore e che eccellente aiuto”. Poi, come se nulla fosse, se n’era andato.

Pensare che il 45enne, irregolare sul nostro territorio, lo scorso 30 gennaio era stato portato al Cpr di Potenza, vista la sua pericolosità. Peccato però che il personale sanitario addetto al centro per rimpatri non lo abbia ritenuto idoneo, per motivi sanitari, alla permanenza nel centro. Così, il marocchino dopo un giorno è stato dimesso ed è tornato a Viareggio, dove ha compiuto il gesto per cui è stato denunciato. Ma non basta. L’uomo ha diverse condanne per lesioni aggravate, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed era stato rintracciato dalla Municipale di Viareggio in via Vetraia, durante lo sgombero di un appartamento abusivamente occupato da lui e da altri connazionali, subito fuggiti.