Screening. Oltre 120 donne hanno aderito

Oltre 120 donne, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, hanno avuto accesso – tramite prenotazione – alla campagna di promozione del tumore al seno, sottoponendosi a visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti, previsti per tutta la giornata in piazza Carducci. "Faremo in modo – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – che questa giornata si ripeta e diventi un appuntamento fisso, ampliando anche il numero delle visite". L’assessore al sociale Stefano Pellegrini ha ringraziato le aziende che hanno dato il proprio contributo per attuare il progetto, mentre il vice sindaco di Stazzema Alessandro Pelagatti ha ringraziato l’amministrazione seravezzina per questo coinvolgimento. Presenti anche le aziende che hanno dato il sostegno e alle quali sono state consegnate le targhe di encomio.