Screening gratuiti per le donne

Per la Giornata Internazionale della Donna, il Comune ha organizzato due iniziative legate alla prevenzione. Dal 3 al 10 marzo screening gratuito per le donne residenti, in collaborazione con l’associazione Donne per le Donne e la Croce Verde. Ben dieci medici della Croce Verde hanno aderito: Vittorio Neri cardiologo; Lucia Barsi dermatologa, Elena Bottazzi dietologa, Laura Bazzichi reumatologa, Anna Baldi allergologa, Valentina Groppi psicoterapeuta, Fabrizio D’Alessandro ecografista, Cinzia Testi naturopata, Isabella Giusti oculista e Grazia Spoto fisioterapista (per info:0584 874013). Infine mercoledì 8 marzo alle 17,30 a Villa Bertelli, avrà luogo il corso di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nell’adulto. Il corso, gratuito, sarà tenuto dalla dottoressa Anna Angeloni del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia con gli istruttori della Società Nazionale Salvamento di Forte.