Screening gratuiti. Accessi oltre quota 100

Grande partecipazione della cittadinanza all’attività di screening organizzata dal personale del reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale Versilia in occasione della "Giornata mondiale del rene". Nel corso della mattinata di giovedì, al poliambulatorio della struttura ospedaliera si sono infatti registrati quasi 100 accessi, con esami gratuiti, distribuzione di materiale informativo e invito ai soggetti risultati positivi a successivi controlli nefrologici.

Il direttore del reparto di nefrologia e dialisi Massimiliano Migliori ringrazia tutto lo staff medico e infermieristico che ha reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa, con una sottolineatura particolare ai medici Sara Beati e Alessandro Puntoni, alle coordinatrici infermieristiche della dialisi Daniela Romboni e del Poliambulatorio 1 Antonella Stella, alle infermiere Gilia Tofanelli, Lisa Betti e Valentina Morescalchi.

Alla giornata – istituita per incentivare la prevenzione, dal momento che problemi ai reni incorrono in circa una persona su dieci – avevano aderito congiuntamente la Società Italiana di Nefrologia (Sin) e la Fondazione Italiana del Rene (Fir). Lo slogan di quest’anno, promosso appunto dalla Società Internazionale di Nefrologia e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (Ifkf-Wka), era "Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni".