Scopre la moglie a letto col prof. Litigio-show in un borgo versiliese

La storia è delle più classiche: lei, lui e l’altro...in questo caso un giovane insegnante. Corna e sussurri in un paese della Versilia storica dove ormai quel tradimento ha fatto il giro di bocca in bocca per il fatto che i nomi di questo triangolo sarebbero ben conosciuti. Protagonista una signora 45enne moglie di un noto imprenditore locale che sarebbe stata sorpresa dal marito durante quel rapporto ’focoso’ con l’amante di oltre 10 anni più giovane. Prevedibile la reazione dell’uomo, rientrato inaspettatamente a casa perchè assalito da sospetti: grida e litigi a svegliare dal torpore un borgo assopito nell’inverno ma che si è subito risvegliato l’indomani, per riferire di porta in porta i dettagli pruriginosi di quello scandaletto di paese ricco di colpi di scena. Il marito infatti ha fatto salire la moglie in macchina per riportarla a casa dei suoi genitori. Ma poi quel tradimento sarebbe stato perdonato nel giro di pochi giorni e quell’amore consumato in modo così vorace non avrebbe scalfito una complicità maturata in anni di matrimonio.

Se il lieto fine ha consentito di rimettere assieme i cocci di un’unione, non ha certamente tacitato le bocche sulla dinamica di quel colpo di fulmine che sarebbe nato negli innocenti ambienti scolastici. La donna infatti si sarebbe invaghita dell’aitante insegnante della figlia – un uomo di oltre dieci anni più giovane – che non avrebbe disdegnato la possibilità di ’approfondire’. E così da un colloquio all’altro, il contatto tra i due sarebbe cresciuto, fino a raggiungere quell’intesa fatale che ha portato a una relazione extraconiugale. Destinata però a non avere lunga vita: il marito della donna avrebbe infatti sospettato qualcosa, tanto da convincersi a mettere in atto controlli più approfonditi. Che, appunto, hanno portato alla scoperta di una verità tanto scottante quanto amara. La coppia è stata sorpresa a consumare quel rapporto proprio tra le mura domestiche. E quello che doveva essere un incontro eccitante, ha certamente regalato momenti di batticuore, ma per motivi ben diversi. Tra le urla del marito, le giustificazioni della moglie e la necessità per il giovane prof di togliersi dalla scena velocemente, ne è nato un siparietto che ha dato tanto da parlare al paese.

Francesca Navari