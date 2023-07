Scontro a Viareggio: Grave un giovane motociclista

L’incrocio fra viale Buonarroti e via Zara è stato teatro ieri mattina di un altro grave incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, attorno a mezzogiorno di ieri si sono scontrati violentemente una moto e una bicicletta elettrica. Entrambi i conducenti sono finiti a terra riportando ferite gravi. Il giovane a bordo della moto, un ragazzo di 18 anni ha riportato un trauma cranico e altre problematiche ed è stato portato dall’elicottero Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello in codice comque giallo, perchè il ragazzo è sempre rimasto cosciente. L’altro giovane in sella alla bicicletta elettrica, di 26 anni, ha riportato diverse fratture ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia. Intervenute l’auto medica e due ambulanze delle Misericordie di Viareggio e Torre del Lago.