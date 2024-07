Tagliatelle all’astice a 90 euro. Lo scontrino "salato" fa discutere ma lo chef si difende

Forte dei Marmi (Lucca), 25 luglio 2024 - Il vero ’boccone amaro’ è arrivato al momento di saldare il conto. Quando quel piatto di tagliatelle all’astice gustato vista mare è stato battuto alla cassa a 90 euro. Il diretto interessato ha pagato senza batter ciglio e poi ha postato sui social lo scontrino con le voci di quel pranzetto in famiglia al bagno Cesare: una lista osservata, cliccata e condivisa nel mare magnum di follower e social tritatutto. E giù i commenti taglienti sulla Forte dei Marmi sempre più ’salata’, sui prezzi stellari che si trovano ovunque in una deriva vip dove il lusso si gusta anche a tavola.

Argomento assai appetitoso dopo la recente apertura in paese della catena Crazy Pizza, con le pizze gourmet che superano i 60 euro lanciate da Flavio Briatore e la colazione griffata nel bar del centro. Ma il titolare del bagno Cesare, Gabriele Matteoni, è pronto a ribattere e a motivare scelte e costi di quella tagliatella, esibendo il menù con i prezzi in calce. "Operiamo in assoluta trasparenza – premette – e condividiamo con il cliente la scelta dell’astice che, come scritto in carta, costa 18 euro l’etto. Le nostre tagliatelle vengono servite con 500 grammi di astice che è la parte preponderante rispetto alla pasta e quindi il prezzo che ne viene fuori è assolutamente onesto. Faccio presente che le tagliatelle all’aragosta invece costano 24 euro l’etto. Il personale propone sempre prima il crostaceo vivo in modo che se ne possa comprendere la grandezza e la consistenza, poi viene pesato e cucinato".

"Qui nessuno vuole fare il furbo – evidenzia il titolare del bagno Cesare – e di quei piatti ne facciamo decine al giorno. Le tagliatelle all’astice sono una delle proposte più richieste: da tre anni sono in menù, non ne abbiamo mai aumentato il prezzo e ad oggi ne saranno usciti dalla cucina oltre cinquecento. Faccio però anche presente che il prezzo del nostro gran crudo è di soli 50 euro, che proponiamo bottiglie di Ruinart brut a 100 euro e di rosè a 135. Se questo cliente prima di sfogarsi sui social avesse chiesto subito chiarimenti gli avremmo spiegato la qualità del piatto che aveva ordinato".