Guerriglia in mezzo all’autostrada: i maxi scontri tra tifosi in Versilia tra le auto

Viareggio, 23 febbraio 2025 – Fumogeni e torce che volano in mezzo alla carreggiata. Gente che si insegue e si azzuffa tra le auto in transito. Scene incredibili ma che sono realmente accadute sull’Autostrada A12 Genova Rosignano, all’altezza dell’Autogrill Versilia.

Non meno di duecento tifosi in tutto si sono scontrati. Appartengono un gruppo alla Lucchese e uno al Perugia. Si sono intercettati e ne è nato un parapgilia folle, che poteva avere gravi conseguenze.

Una rissa pericolosa proprio perché appunto si è svolta di fatto in mezzo alla carreggiata nord, in direzione Genova. Proprio in direzione Genova andavano i due gruppi. Quelli della Lucchese diretti a Sestri Levante per Sestri Levante Lucchese, quelli del Perugia verso Chiavari per Entella Perugia. Tifoserie divise anche dalla politica.

Vecchie ruggini forse, vecchi rancori. Ma non si sa al momento se lo scontro sia stato organizzato o se sia stato casuale. Quello che è certo è la violenza bieca che è nata da questo scontro. Con il rischio appunto di un investimento. Uno scontro con lancio di fumogeni e bastoni.

Tante le persone incappucciate che hanno invaso la carreggiata. Increduli gli automobilisti. Il traffico ha subito in direzione nord pesanti rallentamenti, con la polizia che ha poi dovuto chiudere parzialmente il tratto per permettere la pulizia dell’asfalto da fumogeni, aste e oggetti vari rimasti dopo la guerriglia. I tifosi si sono dileguati e sono scattate subito le indagini delle forze dell’ordine. Che adesso ricostruiscono le responsabilità. Due tifoserie nemiche quella toscana e quella umbra, divista appunto anche politicamente. Più a destra i lucchesi, più a sinistra il Perugia.